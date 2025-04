Niestety lato dawno za nami a jesienią nie zdążyłyśmy się jeszcze nacieszyć. Prognozy jednak mówią same za siebie - szykujmy się na mrozy. Te przyjdą bardzo szybko a zaraz za nimi śnieg. Dlatego też warto uzbroić się w ciepłe ubrania i dodatki. Pisałyśmy już o płaszczach, futrach i kamizelkach teraz przyszedł czas na futrzane czapki. Mamy dla was szybki przegląd ofert sklepowych i kilka porad jak je nosić.

Reklama

Futrzane czapki - zima

Zarówno projektanci jak i gwiazdy uwielbiają futrzany trend. Lansują go w ekstrawaganckich total lookach jak i jako szalony dodatek. W obu opcjach wyglądają obłędnie. Prosty look a na głowie wielka czapa lub futro z futrzanym uzupełnieniem. Szał!

|Od lewej: June Ambrose, Jessie J, księżna Camilla, Rihanna - fot. ONS.pl|



June Ambrose stawia na odważne printy i czapkę maxi zaś Jessie J uzupełnia swoje zestawy total look futrzaną czapką w tym samym kolorze. Księżna Camilla wybiera brytyjską ekstrawagancję a Rihanna kocha futro również na rękawiczkach.

|Od lewej: Tommy Hilfiger, Isola Marras - fot. FREE|



Wcześniej wspomniani kreatorzy mody zimą 2016 stawiają na futro w każdej wersji. Kurtki, kołnierze, płaszcze a także futrzane czapki, torebki i rękawiczki. Styl pochodzący ze wschodu Europy zagościł w trendach już jakiś czas temu. W tym sezonie oraz nadchodzącym to istny must-have. Zgadzacie się?

Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie nasze propozycje z od 59 złotych z: H&M, New Look, Andrzeja Jednaka, Zalando.pl i Topshop. W naszym zestawieniu znajdziecie również czapki damskie dla starszych pań.

Więcej modnych stylizacji gwiazd:

Reklama

WOW! Kolejny boski look Edyty Górniak 39-letnia Natalia Kukulska w szarościach Katarzyna Herman - stylowo po 40-stce