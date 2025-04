Zimą musimy pamiętać o ochronie, przede wszystkim głowy. To właśnie przez nią "ucieka" duża część ciepła z naszego organizmu. Dlatego też przygotowałyśmy dla was zestawienie futrzanych czapek, które nie tylko są modne, ale bardzo, bardzo ciepłe. W sklepach w całym kraju znajdziecie zarówno modele z naturalnego futra, jak i sztucznego. Ceny stratują od 49 złotych. Wybór należy do was, a im więcej futra tym bardziej modnie.

Modne futrzane czapki na zimę

Najmodniejsze w tym sezonie są szpaki pilotki, które zabezpieczają i ogrzewają nam również uszy. Do tego typowe wielkie czapy, takie jakie z pokazu chociażby Burberry Prorsum. Kolorystyczne bez szaleństw. Najwięcej modeli to melanże czerni, bieli i odcieni brązu. Które będą najbardziej pasować do was?

A może spodobają się wam czapki damskie z daszkiem?

