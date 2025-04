Na warszawskim Powiślu powstał klimatyczny butik Follow me. Możecie znaleźć w nim wszystko, o czym może zamarzyć współczesna kobieta - buty, torebki, ubrania i biżuterię. Czy można chcieć czegoś więcej?

Follow me - jak to się zaczęło

Follow me rozpoczęło swoją działalność w 2011 roku, wprowadzając na polski rynek buty włoskiej, rodzinnej manufaktury Mauro Leone. Polki pokochały je od pierwszego wejrzenia. Dziś Follow me można znaleźć pod nowym adresem Okrąg 3a. Obecnie w ofercie sklepu znajdują się francuskie buty Mellow Yellow oraz Bagllerina - naszymi hitem są składane baleriny!!!

Ale to nie wszystko! Follow me to również ubrania. Piękne sukienki marki Szyjemy Sukienki, które stworzyły Marta i Ania z Krakowa, siostry z pasją do krawiectwa. Przedstawiamy również markę Feema, która swoje kolekcje tworzy tak, aby w wybranej kreacji kobieta mogła podkreślić swoją wyjątkowość. Z kolei Vzoor to marka idealna na co dzień, ale i na specjalne okazje - uniwersalna, wszechstronna, kobieca. Krótkie serie sukienek, tunik, spódnic i bluz szytych ze świetnej jakości dzianin wyróżniają się prostotą, asymetriami, surowym wykończeniem i super wygodą.

/materiały prasowe Follow me/

W nowym Follow me znajdziecie również torebki włoskiej marki Rosa Lou, będące wyrazem elegancji i twórczego włoskiego stylu. Nowy butik to również piękna biżuteria Polańska&Co i koronkowe bransoletki Cruciani, które stały się modowym fenomenem.

Nie jesteście z Warszawy? Nic straconego kilka tygodni temu Follow me wystartowało ze sklepem internetowym. Wystarczy jedno kliknięcie, a piękne buty mogą być wasze! W naszej galerii możecie zobaczyć kozaki, botki i sztyblety, które obecnie znajdziecie w sklepie.

