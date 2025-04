Ever natural to najnowsza kolekcja EMU Australia, inspirowana pięknem australijskiego krajobrazu i dziewiczą naturą antypodów. Czyli tym, co kochamy od lat w projektach tej już kultowej marki

Reklama

EMU Australia jesień-zima 2014/2015

Prawdziwa siła nowych projektów marki zawarta jest w szczegółach, trwałej jakości i ponadczasowym stylu, który będzie trwać dłużej niż 1 sezon. EMU Australia stara się czerpać z natury jak najwięcej, wykorzystując prawdziwe i oryginalne materiały, jednocześnie odnosząc się do wzorów z rdzennej australijskiej kultury. Komfort to nadal ważny wyznacznik marki, już nie tylko w odniesieniu do butów na każdą pogodę i to nie tylko ze skór owczych, ale także ubrań i dodatków. Dowodzi to jednoznacznie, że wygoda i piękno mogą ze sobą współgrać w niezwykłej harmonii. Zgadzacie się?

Reklama

Więcej modnych butów na jesień i zimę:

Przegląd modnych butów na koturnie

Modne kalosze z jesiennych kolekcji

35 par modnych botków na szpilce