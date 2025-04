Już macie wybraną sukienkę na studniówkę? Bardzo dobrze! Teraz czas pomyśleć o dodatkach. Połyskujące, bogato zdobione szpilki znakomicie będą pasowały do eleganckiej sukienki. W czasie tego wieczoru czujcie się i wyglądaj wyjątkowo!

Najładniejsze szpilki na studniówkę 2016

Studniówka to czas, kiedy warto poszaleć! W galerii znajdziecie najładniejsze modele butów, które udało się nam znaleźć. Jednak tym razem nie kierowałyśmy się ich ceną - niektóre powalają. Kto zabroni nam marzyć?

Wyjątkowo zrezygnowałyśmy z naszej ukochanej czerni. Tym razem królują odcienie srebra i złota. One same są w stanie odmienić cały look i dodać stylizacji charakteru. Nam najbardziej podobają się oczywiście kultowe buty Christiana Louboutina. Jednak ich cena jest wysoka! Bardzo efektowne są również szpilki Teda Bakera. Połyskujące cekiny robią bardzo duże wrażenie.

Szpilki wolicie zamienić na bardziej seksowne sandałki na obcasie? Nic prostszego! Wybierzcie złoty model zapinany na kostce, który dodatkowo zdobiony jest kokardką. Wolcie coś prostszego? Zapewne spodobają się wam buty Casadei.

