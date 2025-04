Dzień Kobiet nie jest dzisiaj tak hucznie obchodzony jak w czasach PRL, jednak warto o nim pamiętać. Jest to przecież doskonała okazja, by sprawić kobiecie przyjemność, choćby drobnym upominkiem. Poniżej przedstawiamy garść pomysłów na prezent, które z pewnością uszczęśliwią panie w dniu ich święta. Może sama sprawisz sobie w tym dniu prezent?

1. Kwiaty

To chyba najbardziej uniwersalny prezent, który podoba się każdej kobiecie bez względu na wiek. Może być to pojedyncza róża, bukiet wiosennych tulipanów lub delikatnych frezji, albo tradycyjne goździki, które były symbolem Dnia Kobiet aż do roku 1990.

2. Wiosenna apaszka

Większość kobiet uwielbia różne dodatki do stroju, dlatego kolorowa apaszka lub zwiewny szal jest doskonałym pomysłem na wiosenny prezent. Warto kupić apaszkę z jedwabiu, koniecznie w kolorystyce pasującej do urody obdarowywanej kobiety.

3. Flakonik perfum

Te rodzaj prezentu jest dość banalny, ale zazwyczaj cieszy kobiety. Podobnie jak stroje i fryzury, panie lubią także często zmieniać zapachy. Na wiosnę może im się przydać np. lekka woda toaletowa o subtelnej nucie kwiatowej lub najnowszy zapach ulubionej marki.

4. Czekoladki

Choć niemal każda kobieta jest nieustannie na diecie odchudzającej, to zazwyczaj nie może się oprzeć czekoladkom. Szczególnie gdy są to owoce w czekoladzie, misternie zdobione pralinki lub eleganckie trufle. Dobrym pomysłem na prezent z okazji Dnia Kobiet może być także czekoladowa figurka w kształcie kwiatka lub bombonierka z okolicznościowym napisem.

5. Bransoletka

Bransoletki są bardzo modne i z każdej dodatkowej sztuki ucieszy się każda kobieta, która lubi biżuterię. Oczywiście można także kupić inną ozdobę np. kolczyki lub wisiorek.

6. Bilet do SPA

Jednorazowa wejściówka do SPA nie jest droga, a może sprawić radość kobiecie, która na co dzień ma mało czasu dla siebie i potrzebuje porządnego relaksu. Alternatywnym prezentem może być także zestaw kosmetyków do domowego SPA.

7. Bielizna

Może być to seksowny gorsecik lub po prostu elegancka koszulka do spania. Taki prezent zawsze się sprawdza, o ile nie był już wykorzystany np. z okazji niedawnych Walentynek.

8. Zaparzacz do herbaty

Kolejny prezent z gatunku praktycznych, który spodoba się paniom uwielbiającym pić dobrej jakości herbaty. Do niego warto dokupić opakowanie herbaty, najlepiej na wagę w specjalistycznym sklepie. Wcześniej lepiej się dowiedzieć jaki gatunek herbaty najchętniej pije partnerka, bo niekoniecznie może być to zwykła czarna.

9. Karta podarunkowa

Ponieważ nie jest to zbyt romantyczny prezent, lepiej potraktować go jako dodatek do kwiatów lub czekoladek. Wbrew pozorom jednak taki upominek bardzo cieszy kobiety, które przecież kochają robić zakupy. Warto więc wybrać kartę do lubianego przez panią butiku, drogerii lub księgarni.

10. Breloczek do kluczy

Tutaj jest bardzo duże pole do popisu dla panów, ponieważ wybór breloczków jest obecnie ogromny. Można zdecydować się na breloczek znanej marki, brelok ręcznie robiony (do dostania w sklepie z rękodziełem), breloczek z grawerem od jubilera lub praktyczny brelok z sygnalizacją dla kobiet, które ciągle szukają kluczy.

