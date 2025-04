Modne są rozmaite style i kolory. Masywne bransolety równie świetnie podkreślą styl elegancki, glamour czy etno. Zobaczcie, jakie bransolety XXL proponują popularne marki odzieżowe.

Intensywny kolor

Lato lubi żywe kolory! W tym sezonie odważnie zestawiamy ze sobą róż, miętę i chabrowy. Ten kolorowy miszmasz podkreślamy masywnymi bransoletami w intensywnych kolorach. Nosimy nawet po kilka na jednej ręce!

Fot. DanHen

1. Solar 2. Solar 3. Orsay 4. Solar 5. Solar 6. Solar

Srebro i złoto

Kochasz błyskotki? Zainwestuj w bransoletę XXL w iskrzącym kolorze srebra i złota. Podkreśli letnią opaleniznę i... zwiewną sukienkę. Masywne, błyszczące bransoletki będą rewelacyjnie wyglądać w połączeniu z subtelnymi, delikatnymi tkaninami jak choćby koronka. Bardzo glamour!

Fot. Asos1. River Island 2. Mango 3. Mohito 4. Mango 5. H&M 6. Mohito

Minimalizm

Jeśli nie w głowie ci pstrokacizna i przepych, ponadczasowy trend na minimalizm jest właśnie dla ciebie. Duże, ascetyczne bransoletki podkreślą twoje zamiłowanie do skromnej, lecz stylowej estetyki. Możesz wybierać z tych plastikowych lub metalowych. Będą pasować do klasycznej elegancji oraz ascetycznej awangardy. Na półkach szukaj damskich bransoletek firmowych.

Fot. Bershka1. River Island 2. Orsay 3. H&M 4. Zielony Kot

Etno

Motywy etniczne nie są w tym sezonie wiodącym trendem, lecz gdzieniegdzie pojawiają się w różnych wariatach. Pasują do spódnic typu maksi, zwiewnych sukienek i stylu safari. Panuje dowolność, mogą to być zarówno motywy zwierzęce, elementy drewniane czy kolorowe plecionki. Bez względu na to, na który wariant się zdecydujecie, pamiętajcie, że to dodatek na tyle wyrazisty, że nie polubi towarzystwa.

Fot. Bershka1. Camaieu 2. Mango 3. Mango 4. River Island 5. River Island

