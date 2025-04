Wiele osób bagatelizuje dodatki i nie zwraca na nie większej uwagi, a przecież stylowa torebka, efektowna biżuteria czy zabawna czapka są w stanie odmienić każdą (nawet najnudniejszą) stylizację.

Dzisiaj wybrałyśmy dla was 7 dodatków, które powinna mieć każda z nas. Wszystkie masze propozycje znajdziecie w sklepie internetowym Zalando.

To jeden z naszych ulubionych sklepów internetowych! Wybrałyśmy 9 hitów z najnowszej oferty Zalando

1. Praktyczne czapki

Teoretycznie to praktyczny dodatek, który chroni przed mrozem i wiatrem, ale przecież dobrze dobrana czapka potrafi dodać bardzo dużo uroku.

Ciepłe wełniane nakrycie głowy to zimowy klasyk, który powinna mieć w szafie każda z nas!

fot: 1. Czarna czapka s.Oliver RED LABEL, cena, ok. 94 zł; 2. Szara czapka Fraas, cena, ok. 109 zł; 3. Czerwona czapka Even&Odd, cena, ok. 69 zł

2. Stylowe szaliki

Szalik nosimy praktycznie przez cały rok! Nawet latem duże modele możemy wykorzystywać jako narzutkę podczas chłodnych wieczorów przy ognisku. Zimą zaś... no tego chyba nie trzeba nikomu tłumaczyć. Niestety zbliżają się do na mroźne zimowe dni, więc może warto pomyśleć o nowym szaliku. Niezależnie od koloru i wzoru ma spełniać jedno zadanie - ochronić szyję przed zimnym powietrzem.

fot: 1. Czerwony szalik KIOMI, cena, ok. 84 zł; 2. Szary szalik Samsøe & Samsøe, cena, ok. 369 zł; 3. Kolorowy szalik Hilfiger Denim, cena, ok. 229 zł

3. Klasyczne torebki

Torebkę ma (chyba) każda przedstawicielka płci pięknej. Przecież to jeden z najważniejszych i najbardziej praktycznych dodatków. Nosimy w niej wszystkie drobiazgi, które mogą się nam przydać w ciągu dnia - telefon, kalendarz, kosmetyczkę itp. Dlatego, zanim kupicie nową torebkę rozejrzyjcie się i poszukajcie. Nie kupujcie pierwszego modelu, który wpadnie wam w oko!

fot: 1. Czarna torba na ramię Benetton, cena, ok. 249 zł; 2. Zielona torebka na ramię New Look, cena, ok. 89 zł; 3. Koniakowa torba na ramię mint&berry, cena, ok. 159 zł

4. Ciepłe rękawiczki

Prawdziwa moda na rękawiczki przyszła w XVI wieku, kiedy królowa Elżbieta I zaczęła nosić bogato zdobione modele, które były wyszywane drogimi kamieniami.

Nosiły je nasze prababki, babki, mamy, a teraz i my kupujemy rękawiczki. Są pięciopalcowe, jednopalcowe, bez palców, z wełny, bawełny, jedwabiu i skóry. Jest ich mnóstwo i zazwyczaj nie możemy się zdecydować, które wybrać.

fot: 1. Koniakowe rękawiczki Anna Field, cena, ok. 69 zł; 2. Czarne rękawiczki Armani Exchange, cena, ok. 269 zł; 3. Szare rękawiczki Only, cena, ok. 89 zł

5. Eleganckie zegarki

Od jakiegoś czasu zegarek nie jest jedynie praktycznym dodatkiem, który ma nam wskazywać godzinę. Coraz częściej jest traktowany jako biżuteria i ważny element stylizacji, a współczesne kobiety mają w swojej kolekcji, więcej niż jeden czasomierz.

fot: 1. Granatowy zegarek Cluse, cena, ok. 389 zł; 2. Złoty zegarek Michael Kors, cena, ok. 839 zł; 3. Zegarek Fossil, cena, ok. 539 zł

6. Niedoceniane portfele

Chyba nie musimy nikogo przekonywać, że warto go mieć. Jednak w czasie zakupów dobrze zwrócić uwagę również na jego wygląd. Nie traktujcie portfela jako praktycznego dodatku, który ma spełniać jedynie swoją funkcję. On również może być ciekawym elementem stylizacji.

fot: 1. Czerwony portfel Fossil, cena, ok. 289 zł; 2. Czarny portfel Armani Jeans, cena, ok. 549 zł; 3. Czarny portfel Michael Kors, cena, ok. 629 zł; 4. Czerwony portfel Topshop, cena, ok. 84 zł

7. Efektowna biżuteria

To wisienka na torcie, która w mgnieniu oka potrafi odmienić każdy look. Po pracy planujecie wyjście ze znajomymi? Wystarczy założyć kolczyki XXL lub masywny naszyjnik, aby stylizacja miała bardziej wieczorowy charakter.

fot: 1. Złoty pierścionek Rosantica, cena, ok. 669 zł; 2. Kolczyki Aldo, cena, ok. 55 zł; 3. Długie kolczyki Ivyrevel, cena, ok. 139 zł

