Torebki, szale, czapki, paski czy biżuteria. Dzięki nim jesteście w stanie stworzyć niepowtarzalne zestawy, które sprawią, że będziecie wyglądały modnie i wyjątkowo atrakcyjnie.

Reklama

Jakie ubrania i dodatki warto mieć jesienią? Mamy dla was 8 hitów z nowej kolekcji Pull&Bear

Pull&Bear - torebki

Żadna kobieta nie potrafi wyobrazić sobie życia bez torebki. Ten dodatek towarzyszy nam codziennie. W końcu w torebce możemy schować wszystko co niezbędne – portfel, kosmetyki, przybory do makijażu, telefon i wiele, wiele innych. Każda kobieta ma swój indywidualny, unikalny styl, który ją charakteryzuje. Oferta Pull&Bear zadowoli miłośniczki małych torebek, jak i dużych torebek typu shoppery. Nas urzekły małe, futrzane torebki i plecaki. Niestety, będą pasować raczej tylko do jesienno-zimowych zestawów.

Pull&Bear - czapki i szaliki

Zapewniają ciepło, są miłe w dotyku i dodają charakteru stylizacji. Filcowy kapelusz to jesienny must-have, podobnie jak beret czy tradycyjna bejsbolówka. Nie zabraknie też wełnianych czapek z pomponem. Nam do gustu przypadły olbrzymie szale, które można fantazyjnie omotać wokół szyi.

Modne, stylowe i w przystępnej cenie! 9 hitów z jesiennej kolekcji Reserved

Pull&Bear - biżuteria

Kolczyki, bransoletki, naszyjniki i pierścionki małe rzeczy, a tak cieszą. Najmodniejsze teraz są kolczyki w rozmiarze XXL i chockery, które możecie nosić pojedynczo lub kilka na raz (niestety, optycznie skracają szyję). Jeśli wolicie bransoletki, to wybierzcie delikatne na złotym lub srebrnym łańcuszku. A wszystko to znajdziecie w najnowszej kolekcji Pull&Bear. Może czas na biżuterię ekologiczną?

Pull&Bear - paski

Dziś pasek oprócz funkcji praktycznej również zdobi. Z pewnością przyda się dla podkreślenia talii . Wystarczy spiąć nim sukienkę, żakiet czy blezer. Nam spodobał się ten nabijany nitami.

Reklama

Czas pomyśleć o zakupach! Wybrałyśmy 17 hitów jesiennych kolekcji