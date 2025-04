Dziś zapraszam na krótką instrukcję w jaki sposób wykonać prostą ozdobę, która całkowicie może odmienić waszą stylizację - prostą sukienkę, bluzkę czy zaprezentować się jako efektowny fascynator.



Do zrobienia tiulowego kwiatka będą potrzebne:



- około 1/2 metra bieżącego tiulu, organzy lub szyfonu,

- ozdobne koraliki,

- igła z nitką,

- ostre nożyczki



Krok po kroku:



1. Złóż tiul do kwadrata o krawędzi ok 13-15 cm,

2. Zepnij materiał po środku kilkoma szpilkami, tak aby warstwy nie przesuwały się,

3. Ze złożonych warstw wytnij koło o średnicy około 12-13 cm

4. Ułóż kółka ponownie, aby nadać kwiatkowi objętości,

5. Zszyj po środku i wszyj koralik (lub kilka)

6. Przyszyj gotowego kwiatka do spinki, opaski lub użyj jako kokardy do prezentu, na przykład ślubnego :)



