W XXI wieku telefon komórkowy to nieodzowny element życia codziennego każdej z nas, a co za tym idzie - chcemy otaczać się ładnymi rzeczami. Etui na telefon sprawiają, ze nasze smartfony są bardzo zindywidualizowane i pasujące do naszej osobowości i...garderoby.

Modne etui na telefony

Zatem przed wami 45 najciekawszych według nas rodzajów pokrowców, które możecie kupić w polskich sklepach i internecie. Od kolorowych obudów, przez te z fotonadrukami, ze skóry, czy z zabawnymi hasłami. Dzisiaj możemy zmieniać je w zależności od nastroju. Na pewno częściej niż same telefony. Niektóre z nich, np. te designerskie (Bally, Celine, Moschino) są dosyć kosztowne, jednak mamy dla was propozycje, których ceny zaczynają się już od ok. 19 złotych (H&M, Topshop, Aloha From Deer). Mamy nadzieję, że znajdziecie wśród nich coś specjalnie dla siebie.

Zajrzyjcie do galerii ze zdjęciami modnych etui na telefon: