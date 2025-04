Nadchodzi czas na odświeżenie swojej garderoby. A dodatki to bardzo ważna sprawa. Wśród naszych nowości znalazły się zegarki z najnowszych kolekcji Michaela Korsa i linii Marc by Marc Jacobs, gdzie oprócz klasycznych zegarków damskich na bransolecie królują wiosenne wersje - na skórzanym pasku. To samo tyczy się modeli Timex czy Parfois.

Kolejnym trendem wśród zegarków jest kolor biały. Lacoste, czy zegarki ICE to tylko niektóre z propozycji w tym kolorze. Jednak musimy przyznać, że jesteśmy fankami klasyki i delikatny zegarek z różowego złota to ponadczasowy hit. A wy jak uważacie? Zajrzyjcie do naszej galerii i znajdźcie coś dla siebie!

