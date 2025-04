Czółenka na niskim obcasie przez lata zarezerwowane były dla "starszych pań" do momentu, gdy pojawiły się na pokazie m.in. Marca Jacobsa. 3 i 5-centymetrowe słupki, czy szpilki wróciły w łaski modowych góru. I słusznie! W końcu postawa jaką uzyskujemy przez buty na niewysokim obcasie jest odpowiedniejsza, nawet niż te na płaskim.

Niski obcas - to jest to!

Czółenka na niskim obcasie są nie tylko stylowe, ale i wygodne. A nawet te kilka centymetrów wydłuża nogi i poprawia naszą sylwetkę. A do tego wysokie kobiety nie muszą biegać w balerinach. Buty w tym stylu są hitem zarówno do pracy, jak i na co dzień. Świetnie komponują się ze spodniami, szortami, czy sukienkami. Czy któreś z was skuszą się na zamianę płaskich bucików na urocze "kaczuszki"?

