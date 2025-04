Wciąż najmodniejszym kolorem zegarka jest złoto, jednak nowy trend wchodzi z impetem na międzynarodową arenę. Chodzi oczywiście o czerń. Dotychczas niespotykany kolor, przede wszystkim w damskich zegarkach teraz jest największym hitem. Nie chodzi tu o czarny pasek, ale o czarne - zegarkowe total looki. Czarna bransoleta, tarcza i nawet wskazówki!

Modne zegarki w kolorze czarnym

Okazuje się, że wszystkie marki od Timexa, przez Guessa, Casio i Lorusa, aż po selektywne brandy takie jak Burberry, czy Gucci stawiają w nadchodzących sezonach właśnie na ten kolor. Czarna biżuteria jest hitem, a zegarki to niezaprzeczalny must-have. A wy co myślicie o czasomierzach w tym stylu? Bo my uważamy, że są fantastyczne!

Zajrzyjcie do galerii z najmodniejszymi modelami czarnych zegarków: