Czarne baleriny to niemal całoroczny must-have, tak jak mała czarna, czy dżinsowe rurki. Pasują do wszystkiego i niezależnie od sytuacji są świetnym rozwiązaniem. Do eleganckiej sukienki, gdy nie chcemy męczyć nóg w szpilkach, do dżinsów na randkę, czy na weekendowy wypad za miasto. Jeśli zatem zastanawiacie się, jakie baleriny wybrać - pamiętajcie, że warto mieć w swojej szafie parę czarnych bucików, które w polskich sklepach znajdziecie już od 39 złotych.

Modne czarne baleriny

Buty w tym stylu nie są nudne, nawet jeśli mogłoby się wam tak wydawać. W sklepach dostępne są dziesiątki modeli, spośród których na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wiosną i latem 2014 modne będą lakierowane modele oraz te proste z malutkimi kokardkami. Jednak ekstrawagantki nie będą w żaden sposób pokrzywdzone, bo w sprzedaży jest mnóstwo czarnych balerin z masywnymi ozdobami, koralikami i aplikacjami. Nasze ulubione znajdziecie w galerii znajdującej się poniżej.

Gumowe baleriny są wciąż hitem

Ekstrawaganckie baleriny - nasz wybór

35 par modnych balerin

1 z 33 Czarne baleriny Mango, cena ok. 189 zł

2 z 33 Czarne baleriny CCC, cena ok. 59 zł

3 z 33 Czarne baleriny Mango, cena ok. 89 zł

4 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 279 zł

5 z 33 Czarne baleriny H&M, cena ok. 49 zł

6 z 33 Czarne baleriny Stylowebuty.pl, cena ok. 49 zł

7 z 33 Czarne baleriny New Look, cena ok. 79 zł

8 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 329 zł

9 z 33 Czarne baleriny H&M, cena ok. 39 zł

10 z 33 Czarne baleriny Gino Rossi, cena ok. 369 zł

11 z 33 Czarne baleriny CCC, cena ok. 49 zł

12 z 33 Czarne baleriny CCC, cena ok. 59 zł

13 z 33 Czarne baleriny Mango, cena ok. 139 zł

14 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 499 zł

15 z 33 Czarne baleriny CCC, cena ok. 59 zł

16 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 389 zł

17 z 33 Czarne baleriny New Look, cena ok. 89 zł

18 z 33 Czarne baleriny Carry, cena ok. 69 zł

19 z 33 Czarne baleriny Gino Rossi, cena ok. 369 zł

20 z 33 Czarne baleriny Mango, cena ok. 99 zł

21 z 33 Czarne baleriny H&M, cena ok. 59 zł

22 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 329 zł

23 z 33 Czarne baleriny F&F, cena ok. 69 zł

24 z 33 Czarne baleriny F&F, cena ok. 69 zł

25 z 33 Czarne baleriny H&M, cena ok. 39 zł

26 z 33 Czarne baleriny CCC, cena ok. 59 zł

27 z 33 Czarne baleriny New Look, cena ok. 79 zł

28 z 33 Czarne baleriny New Yorker, cena ok. 39 zł

29 z 33 Czarne baleriny Baldowski, cena ok. 314 zł

30 z 33 Czarne baleriny Prima Moda, cena ok. 269 zł

31 z 33 Czarne baleriny New Look, cena ok. 49 zł

32 z 33 Czarne baleriny Mango, cena ok. 229 zł