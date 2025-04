Czapki z daszkiem, potocznie nazywane baseballówkami, mają swoje początki w XIX wieku. Ich rodowód wywodzi się oczywiście ze sportu - jak sama nazwa wskazuje. Później wykorzystywane były w amerykańskich siłach zbrojnych - wojsku i policji. Damska czapka z daszkiem są troszkę późniejszym "wynalazkiem". Wśród kobiet rozpowszechniły się dopiero w drugiej połowie XX wieku.

Reklama

Sprawdź dodatki sezonu na Polki.pl

Kobiety czapki z daszkiem nosić zaczęły dopiero w latach 80. Wtedy też do powszechnego użytku weszły t-shirty, kurtki baseballowe i cała masa ubrań nazywanych potocznie uliczną - streetwearową. Początkowo kobiety czapki w tym stylu nosiły jedynie do zestawów w sportowym stylu. Były oczywiście ekscentryczne wyjątki, ale masowo noszono je do spodni dżinsowych, dresów i sportowych bluz.

1. różowa czapka z daszkiem Tally Weijl, ok. 23 zł, 2. srebrna bejsbolówka New Look, ok. 59 zł, 3. czapka full cap PUMA, ok. 99 zł, 4. biała czapeczka Prosto., ok. 110 zł, 5. granatowa czapeczka New Look, ok. 59 zł - kolaż Polki.pl

W sklepie mamy niezliczoną liczbę czapek z daszkiem - najpopularniejsze z nich to, m.in.: truckerki, czyli model z siateczką z tyłu, która chłodzi głowę (pochodzi od noszących je pierwotnie kierowców ciężarówek), full cap - to model, który pojawia się najczęściej w subkulturze hip hopowej. Oraz klasyczny sportowy z długim daszkiem - ten jest wciąż najpopularniejszy.

Przez wiele lat czapki z daszkiem - przede wszystkim damskie - nie wpasowywały się w aktualne kanony mody. Ich miejsce zajęły wszelkiego rodzaju kapelusze i opaski. Teraz wracają ze zdwojoną mocą. Na pokazach na wiosnę i lato widoczny był wzrost ich popularności.

Jakie czapki są modne w tym sezonie?

Teraz coraz więcej gwiazd nosi je do najróżniejszych stylizacji. Nawet słynna rosyjska fashionistka Miroslava Duma czapkę z daszkiem nosi na pokazy mody. Zawsze słynęła z nienagannego, eleganckiego stylu. Jak widać, moda się zmienia. Dzisiaj czapki z daszkiem noszą kobiety niezależnie od wieku. Młodziutkie modelki, jak i eleganckie kobiety po 40-tce. Zatem jak je stylizować?

Czapka z daszkiem - do czego nosić?

Od lewej: Alessandra Ambrosio, Lady Gaga, Hailey Baldwin, Rihanna i Katy Perry - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Jeśli chodzi o czapkę z daszkiem, np. czapkę bawełnianą, to najchętniej wydałabym ogólnoświatowy zakaz noszenia jej przez kobiety po 25. roku życia, z ewentualnym wyjątkiem – plaży. Tak, wiem, czapka z daszkiem jest w trendach, ale przecież każdy, nawet mocny trend można zignorować… Dla własnego dobra :)

Iwona Kwiecień, z-ca red. naczelnej "Party" i "Flesz"

Jak widać, czapka z daszkiem w dzisiejszych czasach pasuje dosłownie do wszystkiego. Gwiazdy noszą je do strojów sportowych, jak i eleganckich sukien do ziemi. Lady Gaga w zadziorny sposób nosi ją tyłem na przód, zaś Hailey Baldwin do eleganckiej kreacji i sandałków na obcasie. Dzisiejsza moda przewiduje niemal wszystkie opcje. Dlatego, jeśli dobrze czujecie się w tego typu nakryciach głowy, do dzieła! Póki jest na nie boom warto pobawić się trochę modą i spróbować. Jakieś chętne?

Reklama

Uwaga! Hitem jest customizowanie ubrań i dodatków, dlatego czapki z daszkiem ozdobione modnymi naszywkami i pinami są jak najbardziej w cenie.