Nie myślcie sobie, że przywołujemy mrozy! Chociaż zima zbliża się wielkimi krokami to czapka jest modowym gadżetem, który możemy nosić przez cały rok. W naszym zestawieniu znalazły się ciepłe modele z wełny, które ochronią nasze główki przed chłodem, ale i te cieńsze, które świetnie uzupełnią wiele stylizacji. Te, które spełniają bardziej rolę ozdobną, niż ochronną.

Czapki damskie z angory, z pomponami, czy bez, ze wzorem, czy naszywką lub bez są modnym dodatkiem już od dawien dawna. W końcu noszenie ich nawet latem nie są zarezerwowane jedynie dla Rity Ory, czy Cary Delevingne. A do tego, jeśli mamy zły dzień, a raczej "bad hair day" to świetne rozwiązanie, by w stylowy sposób to odmienić.

Surprise! It's @lovelypepa in our #HilfigerCollection beanie. Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Tommy Hilfiger (@tommyhilfiger) 22 Gru, 2014 o 6:31 PST

