Od lat naszymi szafami władają masowe produkcje z sieciówek. Jednak ta tendencja idzie w stronę personalizacji i tworzenia własnego stylu. Coraz więcej osób docenia indywidualne podejście do mody. Rzeczy, które w setkach tysięcy egzemplarzy sprzedawane są na całym świecie można w bardzo łatwy sposób zaadaptować na własną modłę.

Dzięki nim w bardzo szybki sposób możemy nadać ubraniu nowy charakter. Często jest tak, że dana rzecz nam się znudziła. A za pomocą tego typu szybkich przeróbek zmieniamy ją w sekundę. Tym samym wykorzystujemy coś co mamy w szafie, bez wydawania pieniędzy na kolejne, nowe rzeczy. Ja namiętnie obcinam i strzępię dżinsy...

Dzięki nim w bardzo szybki sposób możemy nadać ubraniu nowy charakter. Często jest tak, że dana rzecz nam się znudziła. A za pomocą tego typu szybkich przeróbek zmieniamy ją w sekundę. Tym samym wykorzystujemy coś co mamy w szafie, bez wydawania pieniędzy na kolejne, nowe rzeczy. Ja namiętnie obcinam i strzępię dżinsy...

- Sylwia Zaręba, blogerka ShinySyl.com

fot. FREE

Customizacja jest aktualnie najgorętszym trendem. W sklepach coraz częściej dostępne są najróżniejszego koloru i kształtu piny, broszki i naszywki, którymi ozdobimy dosłownie wszystko. Od dżinsowej kurtki, przez skórzaną kamizelkę, czapkę z daszkiem czy wełnianą beanie. A do tego wstążkę czy inicjały możemy naszyć na plecak czy torebkę. Wszystkie chwyty dozwolone z cięciem i pruciem włącznie.