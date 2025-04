Szalik to bardzo modny i stylowy dodatek, który jest do tego również bardzo praktyczny. Wiele kobiet nie rozstaje się z nim przez cały rok (my się do nich zaliczmy), w miesiącach letni zamieniając go jedynie na cieńszą wersję. Dlatego dzisiaj wybrałyśmy dla was najładniejsze modele na sezon jesienno-zimowy. Jesteście ciekawe, co znajdziecie obecnie na sklepowych półkach? Zajrzyjcie do naszej galerii poniżej!

Reklama

Modne szaliki na jesień i zimę

/fot: Marieta Żuchowska; Kamilla Baar; Kinga Rusin/

W najnowszych kolekcjach znanych sklepów sieciowych jest bardzo duży wybór ciepłych szalików i chust. Jednak można dostrzec 2 dominujące tendencje: gładkie szaliki w ponadczasowych kolorach i zdobione kratą - najczęściej w odcieniach czerwieni.

O ile te pierwsze są bardzo uniwersalne i możecie wykorzystać je na niezliczoną liczbę sposobów. Te drugie, są modnym akcentem, który kojarzy się nam ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia (tak, tak doskonale wiem, że to jeszcze 2 miesiące). Przyznamy szczerze, że w tym roku planujemy zakup ciepłego szala zdobionego kratą w odcieniach czerwieni. Będzie doskonale pasował do szarego płaszcza, puchowej kurtki i ciepłej parki w odcieniach zieleni.

A może spodobają ci się szaliki damskie wiosenne?

Reklama

Cashmere Collection: Quality knits that will turn into your everyday essentials. #MANGO Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika MANGO (@mango) 6 Paź, 2015 o 3:21 PDT

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

11 modnych kożuchów na mroźne dni

Stylowe kamizelki z najnowszych kolekcji

16 par botków na płaskiej podeszwie