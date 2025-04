Coco Chanel wprowadziła do mody wiele pozycji, które stały się kultowe i są już obowiązkową klasyką w każdej szafie. Mowa to chociażby o małej czarnej, tweedowych żakietach, sznurach pereł... ale też pikowanych torebkach na łańcuszkach.

Kultowa torebka Chanel 2.55 - fason klasyk

Mała pikowana torebka na długim pasku z łańcuszkiem tak wpisała się do mody, że zarezerwowana jest już nie tylko dla domu mody Chanel. Tak jak małe czarne przyjęły się w modzie, tak i kultowy model Chanel 2.55 stanowi inspirację dla wielu innych marek. Nic dziwnego, te torebki pasują do wszystkiego, tak samo, jak małą czarną można zestawiać na chyba każdy możliwy sposób. Dlatego szukamy dla was chanelowskich torebek w sieciówkach.

Jakie torebki w chanelowskim stylu znalazłyśmy w sieciówkach?