Gwiazdą kampanii marki CCC została polska top modelka Anja Rubik i Sasha Knezevic. Para wzięła udział w sesji, która została zrealizowana w najbardziej romantycznym mieście na świecie - Paryżu. Jej efekty możecie zobaczyć w naszej galerii poniżej!

CCC na sezon jesień-zima

Wśród propozycji linii Lasocki znajdziecie wiele modnych modeli butów. Zaczynając od klasycznych półbutów do ekstrawaganckich botków wykończonych połyskującym futrem i lakierowaną skórą. Jesienny must have według CCC to koturny, słupki oraz masywne workery! Modowym pewniakiem będą również motywy zwierzęce dodające pazura każdej stylizacji, frędzle podkreślające lekkość botków oraz przykuwające wzrok metalowe detale. A może zaryzykujesz i kupisz botki damskie Answear?

Coś dla siebie znajdą również osoby ceniące bardziej niezobowiązujące stylizacje. Do gustu przypadną im zapewne ponadczasowe camelowe trapery, kolorowe buty trekkingowe i klasyczne modele, które sprawdzą się podczas długich, jesiennych spacerów.



