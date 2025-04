Chyba każda z nas obiecywała sobie wiele razy, że już nie potrzebuje kolejnej pary butów. Jednak zmieniamy zdanie gdy w sklepie wpada nam w oko jakieś cudeńko, które koniecznie musimy mieć w swojej kolekcji. Tym razem przygotowałyśmy dla was przegląd butów zapinanych na kostce.

Najmodniejsze buty zapinane na kostce

W sklepach znajdziecie sandałki, czółenka i szpilki zapinane w ten sposób. Kiedyś pasek wokół kostki był delikatny, dzisiaj jest znacznie szerszy i najczęściej zdobiony dużą klamrą.

Pamiętajcie jednak, że ten model butów optycznie skraca nogę i pogrubia łydkę. Wystarczy żeby but miał odpowiednio wysoki obcas, który wysmukli wszystko co trzeba!

