W tym sezonie postawicie na sandały z biżuteryjnymi zdobieniami. Nie ma znaczenia, jaki model znajdzie się w waszej szafie. Powinnyście jedynie zadbać o wyjątkowy detal zdobiący wasze buty - cyrkonie, łańcuszki, ćwieki i kolorowe koraliki.

Biżuteryjne zdobienia na lato 2015

W popularnych sieciówkach dostępny jest spory wybór butów zdobionych takimi błyskotkami. Nie ma wątpliwości, że jest to dość odważna propozycja i zapewne nie przypadnie do gustu wszystkim kobietom ceniącym prostotę i elegancję. A może to właśnie dobra okazja, żeby spróbować czegoś nowego?

Buty zdobione takimi aplikacjami bardzo często są w stanie zastąpić biżuterię. Sandałki z połyskującymi kryształkami będą idealnym uzupełnieniem minimalistycznej stylizacji, a szpilki z ozdobami wykonanymi z kamieni będą pasowały do klasycznych dżinsów i eleganckiej marynarki, ale równie dobrze sprawdzą się w duecie z ponadczasową małą czarną. Przecież mody nie można traktować zbyt poważnie, dlatego bawcie się nią i próbujcie nowych, niestandardowych połączeń.

