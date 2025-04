Jeśli zastanawiacie się jakie buty kupić w tym sezonie pomyślcie o tych ozdobionych frędzlami. Ten niewielki dodatek okazuje się być jednym z najgorętszych w sezonie. Inspirowane męską modą obuwie od dawna jest silną tendencją w damskiej garderobie. Oprócz popularnych mokasynów i loaferów z frędzlami mogą być ozdobione również szpilki, sandały i klapki.

Modne buty z frędzlami na wiosnę i lato 2015

| Od lewej: Giles, Cerutti, Jimmy Choo |

Wybrałyśmy się zatem na wirtualne zakupy w poszukiwaniu najciekawszych naszym zdaniem butów na wiosnę i lato. W znanych sieciówkach znalazłyśmy wiele propozycji z tym delikatnym aczkolwiek ekstrawaganckim dodatkiem. Propozycje, które dla was przygotowałyśmy są bardzo uniwersalne i w większości przypadków przydadzą się zarówno na co dzień jak i do pracy, czy spotkanie ze znajomymi.

Loft37 proponuje boskie mokasyny w dziewczęcych kolorach. To nasz niezaprzeczalny typ numer 1. W Zarze znajdziecie eleganckie lakierki a w Mango modne koturny w stylu lat 70. Z najnowszej kolekcji F&F wybrałyśmy loafery w mocnym odcieniu różu a w H&M propozycje dla młodszych - czarne koturny i platformy. Więcej znajdziecie w galerii znajdującej się poniżej.

