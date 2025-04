Frędzle zagościły w trendach już jakiś czas temu i nie mają zamiaru nigdzie iść. I bardzo dobrze bo zarówno ubrania jak i dodatki ozdobione tą jakże ekstrawagancką aplikacją wyglądają bombowo. Dzięki nim nawet najprostsza stylizacja nabierze modowego smaczku. Czarne legginsy i tunika, do tego torebka na ramię a wisienką na torcie niech będą buty z frędzlami. W tego typu stylizacje dajcie znać otoczeniu, że znacie się na trendach i umiejętnie korzystacie z dobrodziejstw, którymi raczą nas kreatorzy mody.

Modne buty z frędzlami na jesień i zimę

W sklepach znajdziecie mnóstwo propozycji, które przydadzą wam się zarówno na wielkie okazje jak i na co dzień. Botki na słupku z frędzlami to rozwiązanie na każdy dzień. Są wygodne, stabilne a do tego trendy. Do naszego zestawienia trafiły również wysokie kozaki a także buty motocyklowe, które dzięki frędzlom zyskały nowe życie.

|Kamila Szczwińska, Phoebe Price, Sylwia Nowak, Suki Waterhouse - fot. ONS.pl|

Jak widać na zdjęciu powyżej frędzle kuszą również gwiazdy. Kamila Szczawińska nosi je do zwykłych rurek i koszulki w kratę, Phoebe Price łączy je z szortami a Sylwia Nowak z luźnymi spodniami. Dla odmiany brytyjska modelka Suki Waterhouse nosi je nawet do wieczorowej sukni i futra. We wszystkich tych zestawach prezentują się szałowo. Prawda?

