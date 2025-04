W naszym najnowszym przeglądzie znajdziecie aż 50 par najmodniejszych butów na wiosnę i lato 2014. Wśród nich znalazło się miejsce na tradycyjne szpilki, modne czółenka, sandałki na obcasie i słupku, ale również płaskie buty sportowe i sandały. A do teko mokasyny, espadryle i lordsy. Czego tylko dusza modowa dusza zapragnie!

W nadchodzącym sezonie ważne jest to by zmęczone po zimnych miesiącach stopy wreszcie odpoczęły. Dlatego stawiamy przede wszystkim na otwarte modele i lekkie skórzane buciki. Jeśli chodzi o kolory to prawie całkowicie odrzucamy czerń na rzecz pasteli, bieli i elektryzujących kolorów tj. neony, niebieski, czy róż.

1 z 43 Białe sandały New Look, cena ok. 89 zł

2 z 43 Brązowe koturny C&A, cena ok. 99 zł

3 z 43 Kolorowe sandały na słupku New Look, cena ok. 179 zł

4 z 43 Beżowe botki Baldowski, cena ok. 499 zł

5 z 43 Czarne botki na słupku Aldo, cena ok. 399 zł

6 z 43 Czarno-złote klapki River Island, cena ok. 170 zł

7 z 43 Czerwone czółenka CCC, cena ok. 89 zł

8 z 43 Srebrne szpilki C&A, cena ok. 69 zł

9 z 43 Białe sandały na obcasie Gino Rossi, cena ok. 549 zł

10 z 43 Biało-czarne sandały na słupku Gino Rossi, cena ok. 529 zł

11 z 43 Czerwone koturny New Look, cena ok. 129 zł

12 z 43 Złote baleriny C&A, cena ok. 59 zł

13 z 43 Granatowe baleriny F&F, cena ok. 69 zł

14 z 43 Brązowo-czarne czółenka Baldowski, cena ok. 369 zł

15 z 43 Czarne mokasyny H&M, cena ok. 199 zł

16 z 43 Białe sandały na płaskiej podeszwie Aldo, cena ok. 229 zł

17 z 43 Sandały na słoninie C&A, cena ok. 99 zł

18 z 43 Płaskie sandały Carry, cena ok. 59 zł

19 z 43 Granatowe trzewiki Gino Rossi, cena ok. 369 zł

20 z 43 Czarne czółenka lakierowane F&F, cena ok. 79 zł

21 z 43 Sportowe buty H&M, cena ok. 149 zł

22 z 43 Złote espadryle H&M, cena ok. 79 zł

23 z 43 Sportowe szpilki Aldo, cena ok. 429 zł

24 z 43 Brązowe sandały Carry, cena ok. 59 zł

25 z 43 Szaro-czarne czółenka F&F, cena ok. 79 zł

26 z 43 Kremowe trzewiki CCC, cena ok. 59 zł

27 z 43 Białe koturny New Look, cena ok. 199 zł

28 z 43 Białe czółenka New Look, cena ok. 89 zł

29 z 43 Czarne koturny Baldowski, cena ok. 299 zł

30 z 43 Czarne sandały New Look, cena ok. 89 zł

31 z 43 Czarne czółenka Aldo, cena ok. 329 zł

32 z 43 Lordsy H&M, cena ok. 79 zł

33 z 43 Kwiatowe koturny Aldo, cena ok. 329 zł

34 z 43 Kremowe trampki CCC, cena ok. 39 zł

35 z 43 Niebieskie sandały Aldo, cena ok. 329 zł

36 z 43 Niebieskie czółenka Gino Rossi, cena ok. 399 zł

37 z 43 Gumowe buty New Look, cena ok. 49 zł

38 z 43 Czerwone czółenka Aldo, cena ok. 329 zł

39 z 43 Beżowe sandałki na obcasie New Look, cena ok. 129 zł

40 z 43 Niebieski koturny Gino Rossi, cena ok. 399 zł

41 z 43 Beżowe baleriny H&M, cena ok. 79 zł

42 z 43 Czerwone trampki CCC, cena ok. 39 zł