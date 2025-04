Buty sportowe w miejskim stylu to coś, co musi znaleźć się w szafie każdej kobiety. Niezależnie od wieku! W końcu w sklepach dostępne są modele zarówno dla szalonej nastolatki, jak i stylowej kobiety po 40-tce. Zobaczcie zatem 56 modeli butów spośród setek, które dostępne są w sprzedaży w sezonie wiosna-lato 2015.

Reklama

Modne buty sportowe na wiosnę i lato 2015

W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć butów New Balance, które wciąż są must-have każdej fashionistki. Oprócz nich stawiamy na szałowe modele Reebook, a w tym Classic Leather w odcieniach pastelowych! W tym sezonie uwielbiamy również Superstary od adidasa i modne buty kultowej marki z Francji Le Coq Sportif. A co jeszcze znalazło się w naszym sezonowym zestawieniu? Sprawdźcie same!

Reklama

Więcej modnych butów na wiosnę i lato 2015:

Lookbook - adidas Superstar na wiosnę-lato

Wiosenny wybór redakcji: modne baleriny

Szałowe botki peep-toe na wiosnę