Do końca roku zostały jeszcze tylko 2 tygodnie! Mimo że wszyscy jesteśmy w przedświątecznym biegu, to już najwyższy czas pomyśleć o sylwestrowych stylizacjach. Tym razem zaczniemy nietypowo, bo od butów. Oczywiście na początku imprezy warto mieć na stopach efektowne szpilki, ale przecież wiemy jak jest :). Gdy nasze nogi odmówią posłuszeństwa i zaczną domagać się bardziej wygodnego obuwia, warto mieć pod ręką buty na płaskiem podeszwie.

Reklama

Płaskie buty - modna alternatywa dla sylwestrowych szpilek

Oczywiście nie namawiamy was, żeby efektowne szpilki zamienić na wygodne baleriny czy mokasyny. Zachęcamy raczej, aby wrzucić je do torebki i założyć w trakcie imprezy. Pewnie wiele z was myśli, że nie ma sensu kupowanie nowych butów na taką okazję. Nic bardziej mylnego! Przecież będziecie mogły chodzić w nich na co dzień.

W aktualnych kolekcja znanych marek udało się nam znaleźć naprawdę fajne buty, które świetnie sprawdzą się podczas sylwestrowego szaleństwa. My zakochałyśmy się w srebrnych mokasynach włoskiej marki Mauro Leone (możecie kupić je w sklepie internetowym Follow me).

Reklama

Więcej modowych hitów:

Ubrania i dodatki w kolorze świątecznej zieleni

Wymarzone prezenty redakcji Polki.pl

Zapomniany gadżet, który wraca do mody