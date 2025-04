Po sukienkach, torebkach i biżuterii przyszedł czas na buty. Wybrałyśmy się zatem na wirtualne zakupy w poszukiwaniu wymarzonych modeli szpilek, które sprawdziłyby się przy tej okazji. Przede wszystkim postawiłyśmy na czerń, bo ta przyda nam się do dziesiątek innych stylizacji, a do tego pasuje do wszystkiego. Oprócz sieciówek w naszej galerii znajdziecie buty kultowych domów mody. Koszt jest wysoki, ale kto zabroni marzyć?

Reklama

Modne szpilki na studniówkę 2015

W H&M, Topshop i River Island znajdziecie mnóstwo par szpilek, które pasować będą do wyjątkowej, wieczorowej stylizacji. Do tego zachęcamy zajrzeć do sklepów internetowych. Na Zalando.pl, czy Net-a-porter.com znajdziecie również modele butów pochodzące z kolekcji Christiana Louboutina, Rachel Zoe, Jimmiego Choo, Sergio Rossiego, Charlotte Olympii, Guess, czy DKNY. Ich ceny startują od ok. 700 złotych, a kończą się na ponad 3,500 złotych. Jednak biorąc pod uwagę panujące promocje i wyprzedaże może uda się złapać jakąś okazję...?

Reklama

Więcej mody na studniówki 2015:

Przegląd studniówkowych hitów

26 wyjątkowych naszyjników na studniówkę

Modne torebki doskonałe na imprezę