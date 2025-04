Przed wami przegląd wiosennych butów na płaskiej podeszwie. W końcu bez nich nie obejdzie się żadna współczesna kobieta. Tym razem stworzyłyśmy niewielką kompilację najmodniejszych płaskich butów w cenach już od 34,90 złotych (!). W naszej galerii znajdziecie modne wiosną i latem 2014 lordsy i loafery. Buty w tym stylu doskonale sprawdzą się w stylizacjach do pracy.

Modne buty na płaskiej podeszwie

Wiosną 2014 stawiamy również na sportowe trampki, baleriny i doskonałe do letnich looków, nieziemsko wygodne espadryle. Dla elegantek proponujemy mokasyny i wiązane buty świetne do materiałowych spodni. W naszej galerii znajdziecie buty znanych marek sieciowych tj.: H&M, Gino Rossi, F&F, CCC, Lidl, Aldo oraz New Look.

Zajrzyjcie do galerii z płaskimi butami na wiosnę 2014: