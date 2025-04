Kobiety po 40-tce w dzisiejszych czasach mogą pozwolić sobie na wiele więcej modowego szaleństwa niż jeszcze kilka lat temu. Nie chcemy oczywiście zaszufladkować nikogo, bo wychodzimy z założenia, że ma się tyle lat, na ile się czuje. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku i smaku. Przede wszystkim w modzie.

Modne buty na niewysokim obcasie

W związku z tym przygotowałyśmy galerię z czółenkami na niewysokim obcasie, które doskonale sprawdzą się w strojach do pracy. Kilkucentymetrowy słupek, czy szpilka to świetne rozwiązanie w stylizacjach bardziej oficjalnych. Są eleganckie, a do tego bardzo wygodne i utrzymują sylwetkę w odpowiedniej pozycji. Sprawdzą się zarówno do damskiego garnituru, jak i do dżinsów.

Nasze propozycje na wiosnę i lato pochodzą m.in. z kolekcji: Solo Femme, H&M, Zary, Venezia, Mango i F&F.

Może zainteresują Cię też czółenka damskie na niskim obcasie?

