Modne buty na kotrunie Baldowski, cena ok. 299 zł

Beżowe koturny na korku H&M, cena ok. 99 zł

Czarne koturny New Yorker, cena ok. 119 zł

Cytrynowe koturny Baldowski, cena ok. 299 zł

Czarne koturny H&M, cena ok. 129 zł

Jasne buty na koturnie CCC, cena ok. 99 zł

Czarne buty na koturnie H&M, cena ok. 99 zł

Brązowe buty na koturnie Mango, cena ok. 249 zł

Czarne buty na koturnie Mango, cena ok. 189 zł

Czarne koturny Gino Rossi, cena ok. 429 zł

Beżowe koturny Gino Rossi, cena ok. 429 zł

Pastelowe koturny Gino Rossi, cena ok. 399 zł

Pastelowe buty na koturnie Baldowski, cena ok. 387 zł

Czarne buty na koturnie CCC, cena ok. 99 zł

Łososiowe koturny Baldowski, cena ok. 435 zł

Czarne koturny H&M, cena ok. 199 zł

Jasne buty na koturnie Mango, cena ok. 189 zł

Niebieskie buty na kotrunie Gino Rossi, cena ok. 399 zł

19 z 29

Czarne buty na koturnie New Look, cena ok. 149 zł