Męska moda na dobre zagościła w damskiej szafie. Tym razem przedstawiamy kolejny model obuwia, który jakiś czas temu kreatorzy zaadaptowali na damskie potrzeby, a teraz są wielkim hitem. Chodzi o wyjątkowo eleganckie brytyjskie buty ze sprzączką (lub 2 sprzączkami), zwane monk-strap. Kiedyś były to buty wyłącznie do garnituru lub w ostateczności do materiałowych spodni i casualowej góry. Teraz możemy je zestawiać dosłownie ze wszystkim.

Buty ze sprzączką monk-strap

But ten to mieszanka stylu Oxford z Derby, często występuje również z ozdobami charakterystycznymi dla brogsów. Dzisiaj w sklepach dostaniemy je w najróżniejszych formach, jednak elementem wspólnym dla wszystkich monk-strapów jest skórzany pasek i sprzączki. Obuwie te doskonale sprawdzi się jako wygodny dodatek do biurowego uniformu, w miksie z romantyczną sukienką lub prostymi dżinsami. Są wciąż mało popularne, dlatego trendsetterki powinny się już koło nich zakręcić!

W galerii znajdziecie kilkanaście przykładów modnych monk-strapów: