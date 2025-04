Nasza redakcja pojawiła się na prezentacji najnowszej wiosenno-letniej kolekcji butów i dodatków Kazar. Na evencie, który odbył się w pięknych wnętrzach Galerii Sarapata pojawiłyśmy się z kamerą, by pokazać wam co dokładnie działo się podczas prezentacji oraz to co znajdziecie w sklepach marki już wkrótce.

Nowa kolekcja Kazar to feeria najmodniejszych kolorów sezonu, awangardowe, nowoczesne wzornictwo oraz ogromne bogactwo modeli, z których każdy jest unikalny, zaprojektowany z najwyższą dbałością o jakość i detale. W kolorystyce damskiej wiosenno-letniej kolekcji dominować będzie nasycony pomarańcz, biel, beż i kontrastowe zestawienia mocnych kolorów czyli colorblocking.

Wszechobecny metal wystąpi w roli ćwieków, dżetów, metalowych aplikacji oraz metalizowanych skór. Na co dzień projektanci kolekcji zaproponowali linię sport deluxe, w której pojawi się nowość: awangardowe trampki Kazar.

Zobaczcie nasz materiał wideo: