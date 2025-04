Przed nami jeszcze kilkanaście dni ciepła jednak to nie może nas na długo zmylić bo zima już czyha. W związku z tym wybrałam się na wirtualne zakupy w poszukiwaniu butów, które chciałabym mieć. W zestawieniu znajdziecie zarówno sportowe modele jak i wyjściowe a także te codzienne na płaskiej podeszwie.

Modne buty na jesień 2015 - wybór redaktor Mody

Jesienią chce mieć wysokie kozaki - świetny model znalazłam w H&M. Zamszowe muszkieterki na wygodnym słupku doskonale pasować będą zarówno do legginsów jak i do krótkich sukienek. A póki mrozy nie przyjdą świetnie kontrastować będą z późno letnimi lookami.

Chciałabym żeby w mojej garderobie znalazły się również szpilki. Klasyki, czyli czarne lakierowane szpilki od Celebrity czy botki z efektem znoszenia od Solo Femme to mój sezonowy typ. Oprócz tego musi być wygodnie. A jeśli buty sportowe to przede wszystkim New Balance. Czernie lub szarości - na te stawiam jesienią. A dla odmiany - odrobina ekstrawagancji, czyli połyskujące złoto od Pumy.

W sportowym charakterze, ale klasycznym stylu. Zdjęcie zrobił: @mywifeandkicks #newbalancepoland #girl #fashion #fot Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika New Balance Poland (@newbalancepoland) 14 Lip, 2015 o 12:07 PDT

Jesienią nie mogę zapomnieć również o wygodnych botkach na słupku. Swoje ulubione modele znalazłam w najnowszych kolekcjach Loft37 i Gino Rossi. A jeśli jesteśmy przy wygodzie do czółenka na niewysokim obcasie z F&F na pewno uratują nie jedną stylizację.

