Jesienny design marki zdominowały proste cięcia, surowe krawędzie, metaliczne zamki i klamry. Buty nawiązują do grungowej awangardy, ale jest też kilka modeli w stylu klasycznym. Są to: lakierowane sztyblety, botki na klockowym obcasie, pięknie wyprofilowane szpilki oraz męskie, eleganckie botki. Do butów można dobrać duże, pojemne torby, które razem stworzą świetny jesienny zestaw.

My pokochałyśmy torby damskie ażurowe!

Fot. Materiały prasowe Reserved