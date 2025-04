Już niedługo do sprzedaży trafi kolekcja butów Baldowski by Zień. Linia składać się będzie z kobiecych szpilek, czółenek, botków i sandałków na obcasie w najmodniejszych kolorach. Trzeba przyznać, że linia zaprojektowana przez znanego, polskiego designera to ogromny sukces. Buty są seksowne, modne i będą must-havem sezonu!

Kolekcja Baldowski by Zień

Maciej Zień stworzył spójną kolekcję oscylującą wokół najważniejszych trendów w butach na wiosnę i lato 2014. W kolekcji znajdują się klasyczne szpilki, czółenka na słupku z transparentnymi wstawkami, sandałki na obcasie oraz wciąż modne botki i szpilki z otwartym palcem (peep-toe). Jednogłośnie stwierdzamy, że każda para butów z tej kolekcji mogłaby się znaleźć na naszych nogach. A wam jak się podobają?

