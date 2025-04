Kształtem przypomina przewróconą ósemkę, a jest symbolem... nieskończoności. W starożytnym Egipcie ludzie obrazowali ją jako węża z ogonem w pysku, który pożera samego siebie i sam z siebie odradza się ponownie. Był to też symbol rzeki opływającej ziemię, która nie miała źródeł ani ujścia, a do której wlewały się wody wszystkich rzek i mórz świata. Również Celtowie znali i czcili motyw nieskończoności, a węzły wykuwano w broni lub ozdabiano nimi biżuterię. Symbol znany obecnie zawdzięczamy Johnemu Wallisowi, naukowcowi, który pierwszy raz użył go w 1655 roku, a po nim podchwycili go inni uczeni.

Co oznacza symbol nieskończoności w biżuterii?

Stałość i wierność związku – podaruj ukochanej osobie biżuterię ze znakiem nieskończoności, a zapewnisz ją o sile twojego uczucia.

– podaruj ukochanej osobie biżuterię ze znakiem nieskończoności, a zapewnisz ją o sile twojego uczucia. Wierny przyjaciel – magiczny symbol zadba o to, by przyjaciel był zawsze przy tobie. Jeśli oboje będziecie nosić biżuterię ze znakiem nieskończoności, sprawicie, że wasza przyjaźń będzie trwała wiecznie.

– magiczny symbol zadba o to, by przyjaciel był zawsze przy tobie. Jeśli oboje będziecie nosić biżuterię ze znakiem nieskończoności, sprawicie, że wasza przyjaźń będzie trwała wiecznie. Artystyczna dusza – noszenie np. bransoletki ze znakiem nieskończoności zapewnia artystom nieskończoną wenę i kreatywność.

– noszenie np. bransoletki ze znakiem nieskończoności zapewnia artystom nieskończoną wenę i kreatywność. Pamięć o tobie – jeśli planujesz dłuższe rozstanie z bliską ci osobą, podaruj jej coś z tym znakiem, a dzięki temu będzie o tobie zawsze pamiętać.

Bransoletki Apart ze znakiem nieskończoności

W najnowszej kolekcji jest ogromny wybór przepięknej biżuterii z tym magicznym symbolem. Ceny są bardzo zróżnicowane, dlatego z pewnością znajdziesz coś dla siebie. Najtańsza srebrna pozłacana bransoletka ma dodatkowo bursztynową ozdobę i kosztuje 79 zł. Są tu też piękne modele z cyrkoniami, na srebrnym łańcuszku lub kolorowym sznurku. Jeśli jesteś zdecydowana na droższy prezent, do wyboru masz mnóstwo złotych bransoletek, niekiedy z diamentowymi ozdobami. Kilka najładniejszych wybrałyśmy do naszej galerii.

