Według ostatnich badań najczęściej wyszukiwanym w internecie gadżetem biżuteryjnym okazała się bransoletka, którą można ściągnąć jedynie za pomocą specjalnego śrubokręta. Czemu zatem złoty bangle od Cartiera robi taką furorę?

Reklama

Złota bransoletka "Love" od Cartier

Według statystyk Goolgle'a to właśnie model "Love" ze stałej kolekcji marki jest najczęściej poszukiwaną biżuterią na świecie. A co za tym idzie najbardziej pożądaną. Średnio miesięczne 353,840 razy ktoś wpisywał tę frazę w wyszukiwarkę. Firma badawcza sprawdziła 25 milionów wyszukiwań i ponad 22,000 haseł związanych z biżuterią.

Więcej modnych dodatków - co się teraz nosi?

Do jej popularności przyczyniły się zapewne siostry Jenner i ogromny tłum gwiazd, które od lat noszą miłosną bransoletkę od Cartiera na co dzień i na czerwone dywany.

Kylie Jenner i Demi Lovato z bransoletką "Love" od Cartier - fot. Ons.pl/kolaż Polki.pl

Dodatki w stylu gwiazd za rozsądne pieniądze? Na Modago.pl już na Ciebie czeka modna biżuteria damska.

Do grona miłośniczek bransoletki Cartier należą m.in. Jennifer Aniston, Eva Mendes, Demi Lovato, Kylie Jenner, Kendall Jenner, Katie Holmes, Salma Hayek, Ashley Madekwe, Angelina Jolie, Ciara, Rihanna, a nawet Justin Bieber.

Co wy na to? Czy według was ozdoba od Cartiera jest warta szaleństwa, jakie jest na jej punkcie w Internecie? Nam się podoba, jedyne co przeraża cena... 26 tysięcy złotych ;)