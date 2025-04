Botki nie są zarezerwowane tylko na jesień! Z powodzeniem nosimy je latem, ważne żeby to były modele z wycięciami.

Najmodniejsze botki na przełom sezonów

Wśród propozycji znanych sieciówek dominują płaskie modele w czarnym kolorze. Można jednak dostrzec pewne akcenty kolorystyczne w postaci brązowego, beżowego czy bordowego.

Taki model butów noście z dżinsowymi szortami, zwiewnymi sukienkami lub tiulowymi spódnicami. Idealnym dodatkiem do takich stylizacji będzie kultowa ramoneska, która doda całości rockowego charakteru.

1 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 190 zł

2 z 19 Botki z wycięciami, River Island, cena, ok. 175 zł

3 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 210 zł

4 z 19 Botki z wycięciami, H&M, cena, ok. 229 zł

5 z 19 Botki z wycięciami, New Look, cena, ok. 140 zł

6 z 19 Botki z wycięciami, Zara, cena, ok. 249 zł

7 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 225 zł

8 z 19 Botki z wycięciami, New Look, cena, ok. 110 zł

9 z 19 Botki z wycięciami, H&M, cena, ok. 129,90 zł

10 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 340 zł

11 z 19 Botki z wycięciami, Zara, cena, ok. 169 zł

12 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 400 zł

13 z 19 Botki z wycięciami, New Look, cena, ok. 140 zł

14 z 19 Botki z wycięciami, Tamaris, cena, ok. 249,90 zł

15 z 19 Botki z wycięciami, Topshop, cena, ok. 230 zł

16 z 19 Botki z wycięciami, New Look, cena, ok. 115 zł

17 z 19 Botki z wycięciami, Stradivarius, cena, ok. 199 zł

18 z 19 Botki z wycięciami, Mohito, cena, ok. 169,90 zł