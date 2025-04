Botki peep-toe to bardzo modne rozwiązanie na niemal cały rok. Wyłączając oczywiście polską zimę. Chodzi o to, że latem możemy je nosić do zwiewnych sukienek czy szortów, a jesienią do dżinsów a nawet te odważniejsze z was mogą je łączyć ze skarpetkami. Szczypta ekstrawagancji jeszcze nikomu nie zaszkodziła.

Modne botki peep-toe na jesień

Chociaż wszyscy zaopatrują się po trochu w jesienne i zimowe buty i ubrania my jeszcze jesteśmy (przynajmniej duchem), na wakacjach. W związku z tym na nadchodzące tygodnie, które zapowiadają się ciepło proponujemy chociaż na chwilę dłużej zachować pogodę. Jeśli nie macie jeszcze w swojej szafie botków peep-toe mamy dla was 11 szałowych propozycji z polskich sklepów i internetu. Modele, które wybrałyśmy kupicie w sklepach: Loft37, New Look, Guess, Zalando.pl, Dorothy Perkins i River Island. Nam spodobały się botki damskie khaki.

Jak można było się spodziewać gwiazdy również uwielbiają buty w tym stylu. Ciekawie je również zestawiają. Maja Hyży z dziewczęcą sukienką, Margaret z seksowną małą czarną a Kasia Zielińska uzupełniła nimi wyrafinowany zestaw. Jednak na chłodniejsze dni polecamy "letni" akcent w postaci odkrytych palców w wersji Urszuli Dudziak lub Joanny Racewicz. Długie spodnie, kurtka i nonszalancko wyeksponowany pedicure prezentują się bosko. A wy jak uważacie?

