Chociaż meteorolodzy zapowiadają powrót lata my już szykujemy się na chłodne dni i miesiące. A jesienią i zimą nie obejdziemy się bez seksownych botków. Tym razem wybrałyśmy te na stylowej szpilce, miejmy nadzieję, że nie zasypią nas tony śniegu i będziemy mogły biegać w nich po mieście bez problemu.

Modne botki na szpilce na jesień 2014

Przeszukałyśmy najnowsze oferty polskich marek, oraz tych dostępnych na naszym rynku. Nie zdziwiło nas to, że największy wybór jest spośród czarnym modeli. W końcu te nigdy nie wyjdą z mody. Jednak oprócz klasyki w sklepach i butikach znajdziecie mnóstwo modeli dla tych, które wolą urozmaicać swoje stylizacje kolorem. Tu przede wszystkim wyróżniają się odcienie brązu, beżu i niebieskiego. A co jeszcze znajdziecie w jesiennych kolekcjach butów? Zachęcamy do zajrzenia naszej galerii.

Zajrzyjcie do galerii z nowościami wśród botków na szpilce: