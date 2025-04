W chłodniejszych miesiącach nie możemy obejść się bez botków, które na dobrą sprawę mogą sprawdzić się przez cały rok. W końcu kontrast szortów i stylowych botków za kostkę to czasem świetna opcja na modny look. Jednak wracając do jesiennych kolekcji. Zajrzałyśmy do popularnych sieciówek i polskich sklepów w poszukiwaniu najciekawszych modeli. Wybrałyśmy 13 par.

Modne botki na obcasie na jesień 2015

W naszej galerii znajdziecie klasyczne modele w kolorze czarnym, które sprawdzą się przy wielu okazjach. Te znajdziecie w sklepach H&M i Mango. W Zarze znalazłyśmy boski model z ekstrawaganckim obcasem i ten w 3 kolorach. Nasze typy! A w Loft37 kilka opcji kolorystycznych modelu bardzo w stylu tych polskich projektantek.

W Top Secret jeszcze teraz uda wam się upolować modele z przecen, które wykorzystacie jesienią i zimą. Oprócz tego zajrzałyśmy do oferty Gino Rossi. Zobaczcie zatem, co wybrałyśmy dla siebie i dla was.

Więcej modnych propozycji na jesień 2015:

