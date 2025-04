Body - najmodniejsza bielizna sezonu

Body modne były w latach 80. kiedy to największe gwiazdy filmu i muzyki stylizowały je nie jako bieliznę, ale wierzchnią część garderoby. Wszyscy pamiętamy szalone looki Madonny, Cindy Lauper i Whitney Houston. Nie wspominają już o stylizacjach z Beverly Hills 90210. Teraz koronkowe body nosimy zamiast bielizny, a bawełniane body zamiast topów.

Stylizacje z bodyz lat 90. i 80. - fot. ONS.pl/kolaż Polki.pl

Jeszcze do niedawna body nosiłyśmy jako alternatywę do tradycyjnych kompletów bieliźnianych. Koronkowe body, z tiulowymi wstawkami i przeźroczystościami jest wyjątkowo seksowne. Niekiedy prezentuje się na ciele piękniej niż biustonosz i majtki z jednego kompletu. Ponadto body można nosić pod koszulę lub bluzkę damską. Rozpięty top z wystającą spod spodu koronką wygląda zniewalająco. Ozdobne body wystarczy, by uzupełnić look bez biżuterii.

W poprzednim sezonie na rynku pojawiły się modele body w sportowym stylu. A także te hipsterskich marek, które zalewają rynku na całym świecie. Sportowe body z nadrukami i hasłami lub naszywkami świetnie sprawdzi się w codziennej stylizacji u młodszych fashionistek. Chociaż biorąc pod uwagę dzisiejszą modę - wszystko jest dozwolone, niezależnie od wieku i figury :)

Body - z czym nosić?

Body najlepiej prezentuje się w looku wyciągniętym z lat 80. A chodzi oczywiście o spodnie lub spódnicę z wysokim stanem. Dziewczyny, które mogą pochwalić się wyjątkową figurą mogą je bez przeszkody nosić do legginsów na co dzień (np. w połączeniu ze skórzaną kurtką) lub na siłownię w stylu Jane Fondy. Tylko dla odważnych!

Koronkowe body i białe body?

Koronkowe body i te w kolorze białym przeznaczone są przede wszystkim do noszenia jako bielizny, pod ubranie. Chociaż nie bronimy niczego ekshibicjonistkom ;) Jesteśmy jednak pewne, że body w tym stylu najbardziej zadowoli waszego faceta w łóżku niż przechodnia na ulicy.

1. różowe body z długim rękawem Tally Weijl, ok. 29 zł, 2. czarne body Intimissimi, ok. 169 zł, 3. czerwone body Etam, ok. 139 zł, 4. białe body sportowe Prosto., ok. 220 zł - kolaż Polki.pl