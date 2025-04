Szukasz pomysłu na prezent dla przyjaciółki? A może sama potrzebujesz inteligentnego zegarka, który jednocześnie będzie spełniał funkcję biżuterii? Strzałem w dziesiątkę będzie smartwatch Maxcom FW58 Vanad Pro z okrągłą tarczą, z silikonowym paskiem i metalową bransoletą w zestawie. Teraz w limitowanej edycji razem z zegarkiem otrzymujesz dodatkowo płytkę do masażu twarzy Gua Sha wykonaną z różowego kwarcu, dopasowaną pod kolor paska.

Masaż kwarcową płytką

Masaż twarzy to zabieg, który do niedawna kojarzył się z salonami kosmetycznymi, a od pewnego czasu coraz chętniej wykonujemy go sami w domu. Stąd coraz większą popularnością cieszą się masażery i rollery do twarzy. Regularne masowanie twarzy poprawia mikrokrążenie krwi, ale także odżywia i dotlenia skórę oraz ułatwia usuwanie toksyn. Masaż spowalnia procesy starzenia, a nawet spłyca istniejące zmarszczki. Do najpopularniejszych rollerów należą te wykonane z kamieni szlachetnych, takich jak różowy kwarc, z którego powstała płytka Gua Sha, dodana do limitowanej edycji smartwatcha Maxcom FW58 Vanad Pro. Jej główne działanie to niwelowanie zmarszczek oraz odmładzanie skóry, a także zmniejszenie obrzęków, opuchlizny oraz cieni pod oczami. Masażer jest oryginalnym produktem marki Glov.

fot. materiały prasowe

Kobiecy zegarek, przyjazne funkcje

Płytka Gua Sha zadba o twoją urodę, a smartwatch Vanad Pro będzie czuwał nad twoim zdrowiem. Stanowi on połączenie klasycznego zegarka i wysoko zaawansowanych funkcji stworzonych z myślą o jego użytkowniczkach, takich jak monitorowanie cyklu menstruacyjnego oraz kalendarz ciążowy. Sam przypomina o wizytach kontrolnych, dniach płodnych czy zbliżającej się miesiączce.

Uroda przychodzi we śnie

Sen jest uważany za najlepszy kosmetyk, dlatego smartwatch Vanad Pro kontroluje jakość twojego snu. Zegarek przeanalizuje czas trwania faz głębokich i płytkich oraz liczbę przebudzeń, dzięki czemu twoja regeneracja będzie efektywna. Ten inteligentny zegarek kontroluje również inne funkcje zdrowotne takie jak tętno (wykrywane ręcznie i automatycznie), ciśnienie i natlenienie krwi. Zaawansowane sensory optyczne gwarantują wiarygodne wyniki, które automatycznie zostają zapisane w dedykowanej aplikacji. Uprawiasz sport? Vanad Pro pomoże Ci osiągać założone cele. Zegarek monitoruje ponad 20 dyscyplin sportowych, automatycznie liczy kroki i spalone kalorie. A dzięki klasie szczelności IP68 możesz swobodnie uprawiać jogging w deszczu.

W kontakcie ze światem

Dzięki Maxcom Vanad Pro, nie musisz sięgać po telefon, żeby prowadzić rozmowę, odebrać lub wykonać połączenie albo odczytać wiadomość. Nie musisz też zdejmować zegarka z ręki, gdy wykonujesz codzienne domowe czynności. Jego cienka i wyprofilowana obudowa pozwala na komfortowe użytkowanie i dopasowuje się do kształtu nadgarstka.

Ekran, który nie gaśnie, wzory do wyboru

Vanad Pro posiada 1,3 calowy ekran z polerowanego, zakrzywionego szkła 2.5D, które osadzone zostało w metalowej kopercie z wyjątkowo cienką ramką. Dzięki wysokiej rozdzielczości i soczystym barwom wyświetlane zdjęcia i obrazy wyglądają niemal trójwymiarowo. Jeśli jesteś zwolenniczką tradycyjnego wyglądu tarczy z zegarem, który nie gaśnie, to Maxcom Vanad Pro wyświetla godzinę w sposób ciągły, również na wygaszonym ekranie. Od ciebie zależy czy będzie to tarcza zegara analogowego, czy cyfrowego. Wygląd tarczy zegarka możesz wybrać z gotowych wzorów lub stworzyć własny projekt, np. ze zdjęciem. Masz do wyboru tarcze kolorowe i stonowane, klasyczne i oryginalne, eleganckie i sportowe. A do klasycznego wyglądu zegarka nawiązuje wygodny w użyciu przycisk obrotowy. Cennym dodatkiem jest szkło ochronne, które dodatkowo zabezpieczy ekran przed zarysowaniem czy pęknięciem.

Długodystansowa bateria

Maxcom Vanad Pro wyróżnia niskie zużycie mocy oraz długi czas pracy na baterii. Możesz zapomnieć o konieczności ładowania aż do 21 dni. Szybkie i wygodne ładowanie umożliwia ładowarka indukcyjna znajdująca się w zestawie.

Wersja limitowana zegarka jest dostępna wyłącznie w sieci RTV EURO AGD – online oraz w wybranych sklepach stacjonarnych w cenie 449 zł.