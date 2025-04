Modna biżuteria na wiosnę 2019? W tym sezonie stawiamy na naturalne akcenty i kolory, które doskonale podkreślą nasz styl i pogodny nastrój. Nadchodząca pora roku będzie całkowitym odwrotem od minimalizmu. Dodatki będą wyraziste i barwne. I najważniejsze... w dużych ilościach!

Magiczny Ogród Pandora

Trendy w biżuterii na wiosnę 2019 to przede wszystkim nawiązanie do przyrody, barw i radości. Pandora prezentuje kolekcję inspirowaną naturą. Motyle, koniczyny, biedronki i kwiaty to dodatki, które będziemy nosiły.

Nadal modne będzie klasyczne złoto, srebro i oczywiście różowe złoto, które już od kilku sezonów jest niezaprzeczalnym hitem! W trendach biżuteryjnych pojawią się też kolorowe zdobienia, dlatego w kolekcji Pandora znajdziemy czarno-złote pszczoły, różowe motyle, niebieskie pierścionki czy barwne charmsy z tęczą.

Dlaczego #PandoraGarden?

Skąd motyw ogrodu w tegorocznej kolekcji marki Pandora? Wiosna to przecież symbol nowego życia, kolorów, siły i inspiracji. Pandora poprzez swoją kolekcję chce podkreślić indywidualny styl każdej z nas, nową energię, niezależność i szczęście.

Jeśli ty również chcesz wyrazić całą sobą wiosenną energię, to zacznij od swojego looku! W twojej szafie obowiązkowo muszą pojawić się kolorowe sukienki, koszule i spodnie. Idealnym dopełnieniem barwnej stylizacji będą kultowe bransoletki Pandora z kolorowymi charmsami, czy nietuzinkowe kolczyki z motywem kwiatów!

Jeśli w garderobie masz same klasyki, to łańcuszki z motywem ogrodu lub pierścionki z ozdobnymi kwiatami będą idealnymi dodatkami, które ożywią twój look.

Kobiety mają w sobie wiele odwagi. Biżuteria jest idealnym sposobem na pokazanie tego światu. – Dyrektorzy Kreatywni Francesco Terzo i A. Filippo Ficarelli

Nowoczesne wzory, jakość i niezależność!

Biżuteria Pandora to symbol stylu, wolności i kobiecości. Ale nie tylko. To też doskonała jakość. Podróż każdego elementu biżuterii Pandora rozpoczyna się w studiu projektowym w siedzibie firmy w Kopenhadze, a sama produkcja odbywa się we własnych fabrykach w Tajlandii. Kobiety na całym świecie cenią markę Pandora za niezwykłą dbałość o szczegóły, a także kobiece wyczucie stylu!

Jako producent wysokiej jakości biżuterii w dostępnych cenach chcemy, aby wszystkie elementy Pandora odzwierciedlały naszą bogatą wiedzę i doświadczenie w dziedzinie jubilerstwa. Podczas tworzenia dbamy o wyjątkowy design, odpowiedzialne pozyskiwanie materiałów, pielęgnowanie tradycyjnych technik rzemieślniczych, ale także o doskonalenie procesów, korzystając z innowacyjnych technologii.

Wybierz swój ulubiony element z Ogrodu Pandora i miej odwagę wyrazić siebie z #PandoraGarden! Zobacz galerię ze zdjęciami biżuterii! Po więcej inspiracji zajrzyj na stronę Pandora!

