Tym razem mamy coś dla tych, które wyznają zasadę, że szyk tkwi w dodatkach. Nasz przegląd wyjątkowych naszyjników sprawdzi się jako doskonałe uzupełnienie prostych stylizacji na studniówkę 2015. Wystarczy skromna sukienka i piękna ozdoba na szyję by całość zyskała fantastycznego sznytu. Zachęcone?

W naszej galerii znajdziecie w większości modele, które przez długi czas nie wyjdą z mody, a ich ekstrawagancja sprawdzi się nie tylko podczas tej szalonej nocy. Duży naszyjnik z florystycznym motywem świetnie sprawdzi się również wiosną i latem.

Specjalnie dla was zajrzałyśmy do kilku sklepów i wybrałyśmy masywne naszyjniki między innymi z: H&M, Parfois, River Island, Claire's i New Look. Zobaczcie i wybierzcie coś wyjątkowego tylko dla siebie.

1 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 49 zł

2 z 26

3 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 89 zł

4 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 119 zł

5 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

6 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 129 zł

7 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

8 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 49 zł

9 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 129 zł

10 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 69 zł

11 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik New Look, cena ok. 79 zł

12 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 99 zł

13 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 129 zł

14 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

15 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik New Look, cena ok. 79 zł

16 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

17 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 69 zł

18 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 49 zł

19 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

20 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik River Island

21 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 59 zł

22 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik H&M, cena ok. 79 zł

23 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik Parfois, cena ok. 99 zł

24 z 26

25 z 26 Studniówka 2015: naszyjnik New Look, cena ok. 129 zł