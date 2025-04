26 maja to idealna okazja, aby pokazać mamie, jak bardzo ją kochasz i doceniasz oraz wyrazić wdzięczność za wszystko, co dla ciebie zrobiła. To ona nauczyła cię mówić, chodzić, odkrywała przed tobą świat, znosiła twoje humory i udzielała wskazówek, dlatego zasługuje na wszystko, co najlepsze. To nie podlega negocjacjom.

Nie wiesz co jej podarować? Niezawodnym pomysłem na prezent na Dzień Mamy jest biżuteria. Oszałamiający naszyjnik, bransoletka lub kolczyki na pewno zrobią na niej wrażenie i zostaną z nią do końca życia. Możesz uszczęśliwić najukochańszą kobietę w swoim życiu klasycznymi pozycjami np. diamentowymi kolczyki, delikatnym łańcuszkiem lub perłami, lub dać jej coś naprawdę wyjątkowego np. naszyjnik, na którym wygrawerujesz jej czułe słowo; zawieszkę-puzderko, gdzie ukryjesz wasze wspólne zdjęcie lub bransoletkę z własnym imieniem.

Przewiń w dół i sprawdź, gdzie kupić zjawiskową biżuterię na Dzień Mamy. Niezależnie od tego, jakim dysponujesz budżetem, na pewno coś wybierzesz.

Naszyjnik MAMA to klasyka. Ten, który znalazłyśmy w ofercie W.Kruk jest delikatny, minimalistyczny i bardzo wszechstronny — pasuje do wszystkiego. Będzie nim zachwycona.

Świetny patent na opakowanie prezentu na Dzień Mamy. Będzie zachwycona

fot. Naszyjnik srebrny pozłacany z napisem MAMA, W. Kruk, cena: 139 zł/materiały prasowe

Jeśli szukasz czegoś mniej oczywistego, podaruj jej naszyjnik od Ani Kruk z napisem „miłość”. Wyraża więcej, niż tysiąc słów.

fot. Naszyjnik z napisem MIŁOŚĆ, Ania Kruk, cena: 229 zł/materiały prasowe

Doskonałym prezentem na Dzień Mamy będzie też złota zawieszka-puzderko. Możesz ukryć w niej wasze wspólne zdjęcie lub wygrawerować ważną datę, inicjały lub swoje imię. Będzie nosiła ją z dumą.

fot. Złota zawieszka – puzderko, Apart, cena: 999 zł/materiały prasowe

Ten uroczy komplet bransoletek na pewno ją rozczuli. Załóżcie je sobie nawzajem i nigdy nie zdejmujecie.

Piękne pudełeczka na prezent lub słodkości na Dzień Mamy. Zrobisz je w 5 minut

fot. Komplet bransoletek MAMA & CÓRKA, Hannah Store, cena: 209 zł/materiały prasowe

Bransoletka z imieniem dziecka to kolejna wyjątkowa propozycja na prezent na Dzień Mamy. Od teraz, zawsze będzie miała cię przy sobie.

fot. Srebrna bransoletka z imieniem, ARTWINGS, cena: 59,99 zł/materiały prasowe

Lekka, delikatna i wyrafinowana — pozłacana bransoletka na łańcuszku od YES to też świetny pomysł na prezent na Dzień Mamy. Na pewno skradnie jej serce. Możesz dać ją w podstawowej wersji lub zrobić grawer.

fot. Bransoletka srebrna pozłacana z blaszką, YES, cena: 219 zł/materiały prasowe

W tych lśniących kolczykach-sercach poczuje się jak księżniczka. Będą pasowały do wszystkiego, nie tylko do wieczorowych strojów.

fot. Kolczyki serca, Swarovski, cena: 745 zł/materiały prasowe

