Geometryczne kształty i regularne formy. Na nowy sezon marka House of Mima przygotowała modowe powtórzenie ze szkolnej ławki. Matematyczne bryły ukryte w biżuterii stworzyły prostą i subtelną w wyrazie kolekcję na nachodzącą jesień.



Marka House of Mima przedstawia na jesień i zimę delikatną kolekcję o nowoczesnym charakterze w barwach złota i srebra. Dzięki geometrycznym detalom i zabawą asymetrią ascetyczna w formie biżuteria staje się interesująca i wpisuje się w bieżące trendy.

Wśród propozycji znajduje się szeroki wybór bransoletek, zarówno szerokich i nowoczesnych, jak i delikatnych, na cienkich łańcuszkach z zawieszkami o foremnych kształtach. Na szczególną uwagę zasługują nowoczesne bransoletki wykończone geometrycznymi detalami 3D - sześcianami czy kulami.

Linia kolczyków czerpie estetyczne inspiracje ze stylu wiktoriańskiego. Propozycje zbudowane na geometrycznych podstawach zdobią perłowe detale oraz odbijające światło szkiełka. Mnogość małych elementów tworzy niepowtarzalne ornamenty, dzięki którym biżuterię wyróżnia bogate zdobnictwo, a jej blask przykuwa wzrok. Zauważalna w kolekcji asymetria to propozycja dla odważnych - kolczyki o przeciwnych sobie geometrycznych kształtach i wielkościach tworzą intrygującą i nowoczesną parę.

W kolekcji przeważają długie naszyjniki na cienkich łańcuszkach. Zawieszki o estetyce boho - w kształcie kła, jaskółki czy z kolorowymi koralikami - zachowują delikatny i ponadczasowy charakter. Krótkie chokery to nowoczesna propozycja na nowy sezon - asymetria i geometryczne detale to ich główne cechy, dzięki którym naszyjnik sprawdzi się jako dodatek do prostych, minimalistycznych stylizacji.