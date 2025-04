Wreszcie w Polsce

APM Monaco to biżuteria dająca możliwość odkrycia świeżego, niepowtarzalnego stylu, inspirowanego słońcem Południowej Francji i magicznym klimatem szykownego Monako. Niezwykle misternie wykonane ozdoby w różnych stylach, od barakowych do niezwykle nowoczesnych, nadają się na bardzo wiele okazji i definiują całą kreację.

Niezwykłe drobiazgi

Mi w szczególności przypadły do gustu wyjątkowe pierścienie na dwa palce i nietypowe ozdoby na całe ucho, czyli bardzo ciekawe, asymetryczne kolczyki. Obydwie formy idealnie nadają się na nadchodzącego Sylwestera i Karnawał - możecie być pewne, że zrobią furorę!

Marka każdego miesiąca przedstawia nową srebrną kolekcję i nowoczesne łączenia z wykorzystaniem ceramiki czy skóry. Kamienie wykorzystywane przy produkcji to specjalnie wyselekcjonowane, kamienie naturalne!

Pod choinkę

Biżuteria APM Monaco to także doskonały pomysł na prezent, bo każdy zestaw biżuterii składa się z 5 elementów: torebki, pudełeczka, skórzanego woreczka, certyfikatu autentyczności, folderu na bilet oraz naklejki do zamknięcia opakowania.

Wybór redakcji

Mój typ to asymetryczne srebrne kolczyki z białymi cyrkoniami (cena: 689 zł) i pierścionek do kompletu (cena: 475 zł). Taki zestaw to wymarzona oprawa klasycznej, wieczorowej kreacji.

Nic dodać, nic ująć.

W Polsce butik APM Monaco mieści się w centrum handlowym Blue City.

Ceny biżuterii wahają się miedzy 200, a 900 zł.